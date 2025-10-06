Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall nach Fahrfehler beim Fahrstreifenwechsel

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Bad Salzuflen- Lockhausen- Nach einem Unfall mit einem Leichtverletzten am Donnerstagmorgen, 02.10.2025, sucht die Polizei einen LKW-Fahrer sowie Zeugen.

Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 34-jähriger Bielefelder mit seinem VW den mittleren Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender LKW-Fahrer setzte im Bereich der Anschlussstelle Ostwestfalen-Lippe den Blinker, so dass der 34-Jährige auf den linken Fahrstreifen wechselte, um dem LKW-Fahrer den Fahrstreifenwechsel zu ermöglichen. Als der VW-Fahrer jedoch einen von hinten auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Wagen wahrnahm, wechselte er zurück auf den mittleren Fahrstreifen, auf dem sich inzwischen der LKW befand. Trotz Vollbremsung fuhr der VW auf den LKW auf, geriet ins Schleudern und rutschte in die Leitplanke, wo der PKW zum Stehen kam. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Bielefelder zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppwagen transportierte den PKW ab.

Die Polizei bittet den LKW-Fahrer sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell