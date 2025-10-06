Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung auf dem Kesselbrink

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizisten nahmen am Freitag, 03.10.2025, einen Mann in Gewahrsam, der andere Personen mit einem Beil bedroht haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich gegen 21:50 Uhr ein 29-jähriger Herforder einer Gruppe von mehr als zehn Personen auf dem Kesselbrink. Nach Zeugenangaben soll er mit einem Fleischerbeil gedroht haben, woraufhin die Personen in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten.

Dabei wurde eine 18-jährige Bielefelderin leicht verletzt.

Hinzugerufene Streifenbeamte trennten die Kontrahenten voneinander und stellten das Beil sicher. Sie nahmen den 29-jährigen polizeibekannten Herforder mit aserbaidschanischer Staatsbürgerschaft in Gewahrsam und erstatten Anzeige gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Auch ein Zeuge bekam eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der 44-jährige Herforder führte ein Messer mit sich, obwohl er sich in einer Waffenverbotszone aufhielt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell