Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Beim Überholen zusammengestoßen

Einen abbiegenden Traktor überholte ein 40-Jähriger am Mittwoch bei Biberach. Blechschaden in Höhe von rund 8.100 Euro war die Folge.

Ulm (ots)

Ein 17-Jähriger fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem John Deere Traktor im Stadtteil Bergerhausen. Er war mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine in der Winterreuter Straße unterwegs und bog nach links in eine Nebenstraße ab. Dabei hatte der 17-Jährige geblinkt. Hinter dem Traktor fuhr ein 40-Jähriger mit seinem BMW. Der Autofahrer setzte zum Überholen an. Dabei bemerkte er wohl den Abbiegevorgang des Vorausfahrenden zu spät und leitete noch ein Ausweichmanöver ein. Die Schaufel des Frontladers am Traktor stieß in die rechte Seite des BMW. In dem lösten die Seitenairbags aus. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 8.100 Euro.

Landwirtschaftliche Arbeitsfahrzeuge sind oft nur mit einer Geschwindigkeit bis zu 25 km/h unterwegs. Wer den Traktor überholt, muss sicher sein, dass dieser am nächsten Feldweg nicht abbiegen möchte. Außerorts darf zum Überholen ergänzend Hupe und Lichthupe betätigt werden. Wer sich Traktoren nähert, sollte rechtzeitig vom Gas gehen. Auch sollte beachtet werden, dass Anbaugeräte (z.B. Schwader) beim Abbiegen ausschwenken können. Daher muss stets genügend Sicherheitsabstand eingehalten werden.

++++1385471(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell