Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Autofahrer passt nicht auf und nimmt Vorfahrt

Vier Leichtverletzte und rund 35.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Mittwoch bei Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Kurz nach 10.45 Uhr war eine 39-Jährige mit ihrem Audi SUV in der Hauptstraße (L284) unterwegs. Die Frau kam aus Bad Schussenried und fuhr in Richtung Otterswang. Auf Höhe der Einmündung zur Torgasse fuhr ein 72-jähriger mit seinem Skoda in die Hauptstraße ein. Der Fahrer bog nach rechts ab und wollte in Richtung Otterswang weiterfahren. An der dortigen Einmündung hatte der Skodafahrer wohl nicht auf die Vorfahrt der 39-Jährigen geachtet. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Audi stieß mit der Front in den Pkw des mutmaßlichen Unfallverursachers. Bei dem heftigen Zusammenstoß lösten im Audi sämtliche Airbags aus. Die 39-jährige Fahrerin und die beiden Insassen im Alter von zwei und 34 Jahren wurden zum Glück nur leicht verletzt. Auch die 72-jährige Beifahrerin im Skoda. Die vier Leichtverletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro.

++++1383599(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

