PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrt endet in Sackgasse

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Josefstraße ließ ein Unbekannter am Samstag, 04.10.2025, einen kurz zuvor entdeckten Transporter mit Zündschlüssel zurück und lief in Richtung der Herforder Straße davon.

Gegen 08:10 Uhr stellte ein 55-jähriger Fahrer seinen Fiat Ducato an der Albrechtstraße, in Nähe der Einmündung der August-Bebel-Straße, ab. Er verließ zum Ausliefern von Waren den Transporter und ließ den Autoschlüssel zurück, während das Auto unverschlossen blieb.

Als der Fahrer zu dem Fiat zurückkehrte, saß ein fremder Mann am Steuer. Dieser fuhr beim Erkennen des Lieferanten mit dem Transporter los. Er bog in die Josefstraße und verließ das Auto in dem Wendehammer. Weil aus dem Transporter nichts entwendet wurde, lautet der Tatvorwurf der Strafanzeige bislang auf Unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war etwa 20 Jahre alt und 170 cm groß. Er soll ein südländisches Aussehen und ungepflegt gewirkt haben. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:39

    POL-BI: Zwei Katalysatoren in Schildesche gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Am Donnerstag 02.10.2025, bemerkten zwei Anwohner, dass an ihren Pkw die Katalysatoren abgetrennt und gestohlen wurden. Am Mergenthalerweg hatte der Besitzer eines VW Polos sein Auto am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 17:00 Uhr, zuletzt benutzt. Als er am Donnerstag, 02.10.2025, seinen VW startete, nahm er ein ungewohnt lautes Abgasgeräusch wahr. Er schloss sofort darauf, ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:30

    POL-BI: Auseinandersetzung auf dem Kesselbrink

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Polizisten nahmen am Freitag, 03.10.2025, einen Mann in Gewahrsam, der andere Personen mit einem Beil bedroht haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich gegen 21:50 Uhr ein 29-jähriger Herforder einer Gruppe von mehr als zehn Personen auf dem Kesselbrink. Nach Zeugenangaben soll er mit einem Fleischerbeil gedroht haben, woraufhin die Personen in eine körperliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren