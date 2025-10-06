Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrt endet in Sackgasse

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Josefstraße ließ ein Unbekannter am Samstag, 04.10.2025, einen kurz zuvor entdeckten Transporter mit Zündschlüssel zurück und lief in Richtung der Herforder Straße davon.

Gegen 08:10 Uhr stellte ein 55-jähriger Fahrer seinen Fiat Ducato an der Albrechtstraße, in Nähe der Einmündung der August-Bebel-Straße, ab. Er verließ zum Ausliefern von Waren den Transporter und ließ den Autoschlüssel zurück, während das Auto unverschlossen blieb.

Als der Fahrer zu dem Fiat zurückkehrte, saß ein fremder Mann am Steuer. Dieser fuhr beim Erkennen des Lieferanten mit dem Transporter los. Er bog in die Josefstraße und verließ das Auto in dem Wendehammer. Weil aus dem Transporter nichts entwendet wurde, lautet der Tatvorwurf der Strafanzeige bislang auf Unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war etwa 20 Jahre alt und 170 cm groß. Er soll ein südländisches Aussehen und ungepflegt gewirkt haben. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

