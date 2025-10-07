PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Rettungshubschrauber landet nach Unfall mit Trike

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Spexard- Am Donnertag, 02.10.2025, erlitt eine Trike-Fahrerin bei einem Unfall auf der A 2 in Richtung Hannover lebensgefährliche Verletzungen.

Eine 66-Jährige aus Lünen befuhr um 17:05 Uhr mit ihrem Trike den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld mussten die vor der Trike-Fahrerin fahrenden Fahrzeuge auf den Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Die Lünenerin bremste ebenfalls, wich mit ihrem Fahrzeug nach rechts aus und stieß dabei gegen das Heck eines auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden LKW eines 53-jährigen Bielefelders.

Bei dem Unfall erlitt die 66-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn Hannover wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 20:20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Gütersloh abgeleitet. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefelder erschien am Unfallort und nahm die Spurensicherung auf. Ein Abschleppwagen transportierte das Trike ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 20000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:51

    POL-BI: Porsche-Reifensätze gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 05.10.2025, haben Unbekannte bei einem Autohändler an der Bechterdisser Straße Reifen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 01:25 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich verdächtige Person am Gelände eines Autohändlers aufgehalten haben. Vor Ort stellten die alarmierten Polizisten fest, dass unbekannte Täter ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:09

    POL-BI: Fahrt endet in Sackgasse

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Josefstraße ließ ein Unbekannter am Samstag, 04.10.2025, einen kurz zuvor entdeckten Transporter mit Zündschlüssel zurück und lief in Richtung der Herforder Straße davon. Gegen 08:10 Uhr stellte ein 55-jähriger Fahrer seinen Fiat Ducato an der Albrechtstraße, in Nähe der Einmündung der August-Bebel-Straße, ab. Er verließ zum Ausliefern von Waren den Transporter und ließ den Autoschlüssel zurück, während das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren