Polizei Bielefeld

POL-BI: Rettungshubschrauber landet nach Unfall mit Trike

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Spexard- Am Donnertag, 02.10.2025, erlitt eine Trike-Fahrerin bei einem Unfall auf der A 2 in Richtung Hannover lebensgefährliche Verletzungen.

Eine 66-Jährige aus Lünen befuhr um 17:05 Uhr mit ihrem Trike den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld mussten die vor der Trike-Fahrerin fahrenden Fahrzeuge auf den Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Die Lünenerin bremste ebenfalls, wich mit ihrem Fahrzeug nach rechts aus und stieß dabei gegen das Heck eines auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden LKW eines 53-jährigen Bielefelders.

Bei dem Unfall erlitt die 66-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn Hannover wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 20:20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Gütersloh abgeleitet. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefelder erschien am Unfallort und nahm die Spurensicherung auf. Ein Abschleppwagen transportierte das Trike ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 20000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell