Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer flüchtet zu Fuß von der A 2

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - BAB 2- Gütersloh- Verl- Dienstagabend, 07.10.2025, flüchtete ein Polo-Fahrer nach einem Verkehrsunfall zu Fuß von der Unfallstelle auf der A 2.

Ein VW-Fahrer befuhr bei leichtem Regen gegen 20:35 Uhr die A 2 in Richtung Hannover. Aus noch nicht geklärter Ursache, kam er zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und dem Autobahnkreuz Bielefeld von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanke, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Der hinter dem Polo fahrende 39-jährige Sprinter-Fahrer aus Soest versuchte dem schleudernden VW auszuweichen, touchierte jedoch das Fahrzeug. Nach dem Unfall stieg der unverletzte 39-Jährige aus und ging zu dem VW Polo. Neben dem PKW stand ein junger Mann, der verneinte gefahren zu sein und zu Fuß flüchtet. Weitere Personen befanden sich nicht in der Nähe.

Der Zeuge beschrieb den flüchtigen Fahrer als 22 bis 27 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß und schlank. Er hatte helles Haar (blond), trug eine dunkle Oberbekleidung und eine blaue Jeans.

Ein Abschleppwagen transportierte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Der Sachschaden wird auf circa 15000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell