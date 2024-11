POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Mandelbachtal (ots) - Am 01.11.2024 gegen 10:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Kirche in Mandelbachtal-Ormesheim ein älteres, dunkelfarbiges Auto bei einem Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher hat eine entsprechende Nachricht am Fahrzeug hinterlassen, jedoch hat sich der Geschädigte noch nicht mit ihm in Verbindung gesetzt. Der Geschädigte wird gebeten sich mit dem Polizeirevier in Blieskastel (06842/9270) ...

