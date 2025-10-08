Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflüchtiger auf Kennzeichensuche ertappt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 2- Herford- Bad Salzuflen- Am Dienstag, 07.10.2025, erwischten Polizisten einen PKW-Fahrer, der nach einer Unfallflucht knapp vier Stunden später zurückgekommen war, um sein verlorenes Kennzeichen zu suchen.

Ein Beamter des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei bemerkte um 09:40 Uhr in der Abfahrt der Anschlussstelle Herford/ Bad Salzuflen an der A 2 in Richtung Hannover einen PKW sowie einen Fußgänger am Fahrbahnrand. In der Abfahrt befanden sich beschädigte Verkehrszeichen sowie eine Fahrspur durch das hohe Gras. Der 19-jährige Lipper gestand, nach einem Unfall gegen 06:00 Uhr am Morgen sein Fahrzeugkennzeichen zu suchen. Nach dem Unfall sei er erst zur Arbeit gefahren. Die Polizei habe er nach der Kennzeichensuche benachrichtigen wollen.

Streifenbeamte der Autobahnpolizei erschienen vor Ort und nahmen den Unfall auf. Nach ihren Ermittlungen war der 19-Jährige offensichtlich mit seinem VW Bora an der Unfallstelle aufgrund den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er hatte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen touchiert und den Grünstreifen bis in ein Gebüsch durchfahren. Anschließend setzte er zurück und entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ist eingeleitet.

Die Polizei erinnert: Wenn Sie Beteiligter eines Unfalls sind, melden Sie den Unfall der Polizei und bleiben Sie bis zum Eintreffen der Beamten am Unfallort, ansonsten machen Sie sich strafbar!

