POL-PB: Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

(mh) Bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände an der Straße "Auf der Tinnenburg" in Lichtenau-Grundsteinheim hat sich am Donnerstagnachmittag, 09. Oktober, ein 27-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Der Mitarbeiter des Unternehmens war gegen 16.55 Uhr alleine unter einer Laderampe beschäftigt. Aus unbekannter Ursache wurde er von dieser eingeklemmt. Ein Zeuge fand ihn unter der Hebebühne liegend und alarmierte weitere Mitarbeiter, welche die Laderampe mit einem Gabelstapler nach oben fuhren, um den 27-Jährigen zu befreien. Der Mann wurde noch auf dem Gelände erfolgreich reanimiert und per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor kritisch. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet.

