POL-PB: Detmold/Kreis Lippe/Paderborn. Update Öffentlichkeitsfahndung: Neues Foto von 17-jährigem Vermissten.

Paderborn/Detmold/Kreis Lippe (ots)

Der 17-Jährige aus Detmold wird weiterhin vermisst. Zuletzt wurde er am Montagabend (06.10.2025) gesehen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6133412). Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der bestehenden Öffentlichkeitsfahndung wurde nun ein neues Foto des Vermissten im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/182504

Der Jugendliche hält sich gerne im Wald sowie im Bereich Detmold auf. Auch ein Aufenthalt im Bereich Paderborn könnte möglich sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle unter der 110.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

