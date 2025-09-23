Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Am Montag, den 22.09.2025, gegen 09:30 Uhr, parkte eine 51-jährige Seesenerin ihren Pkw, einen grauen Ford Tourneo Custom, auf dem Kundenparkplatz des Lebensmittelgeschäfts, in der Braunschweiger Straße 45, in 38723 Seesen, in einer dortigen Parkbox. Als diese gegen 10:00 Uhr, nach ihrem Einkauf, zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte diese Beschädigungen, in Form von Kratzspuren und Dellen, im hinteren Bereich der Beifahrerseite fest. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Daher werden mögliche Zeugen gebeten, welche hinweisdienliche Beobachtungen getätigt haben könnten, diese der Polizei Seesen, unter der Tel. 05381-9440, mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht an Verkehrsschild, in Rhüden Eine weitere Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei Seesen, gegen 18:30 Uhr, gemeldet. Im Zeitraum von 17:00 Uhr - 18:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Trekkerfahrer aus Oldenburg die Straße "In der Bleiche", in 38723 Seesen / OT Rhüden. Am Ende der Straße wendete dieser in einer Hofeinfahrt, übersah dabei jedoch ein Verkehrsschild, sodass er dieses überfuhr und beschädigte. Anstelle seiner Meldepflicht nachzukommen, entfernte sich der Oldenburger unerlaubt vom Unfallort. Durch beobachtende Zeugen konnte der Verursacher allerdings im Nahbereich durch die Beamten angetroffen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Dienstagmorgen, des 23.09.2025, gegen 04:50 Uhr, befährt ein 63-jähriger Goslarer mit seinem Pkw die B248 / B243, aus Richtung Seesen kommend, in Richtung Autobahnzubringer. Zur gleichen Zeit befährt ein 21-jähriger Auslieferungsfahrer aus Hannover die B243, aus Richtung Bornhausen kommend, in Richtung Seesen. Im Einmündungsbereich der B248 / B243 übersieht der 22-Jährige, welcher im Begriff war nach links in Richtung Seesen abzubiegen, allerdings den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Infolge der Kollision wurde der 22-Jährige leicht verletzt und wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Es entsandt ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 8.000,00 EUR.

i.A. Schneider, PKin

