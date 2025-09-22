PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.09.2025

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raub, der sich am frühen Sonntagmorgen in der Goslarer Altstadt ereignet hat.

Gegen 4.45 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann aus Clausthal-Zellerfeld auf der Marktstraße von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen und dann unmittelbar attackiert. Zudem wurden ihm persönliche Gegenstände entwendet, bevor die Täter unerkannt in Richtung der Frankenberger Straße flohen.

Die Angreifer beschrieb das Opfer als etwa 18 bis 20 Jahre alt, einer der beiden soll ein sogenanntes Cap getragen haben. Der verletzte Clausthaler wurde mit einem RTW dem Klinikum Goslar zugeführt.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Für Hinweise steht die Amtsnummer (05321) 2290 zu Verfügung.

+++

Im Stadtteil Georgenberg kam es am Sonntagmittag zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall.

Gegen 12.35 Uhr fuhr ein 34-jähriger Goslarer mit einem Mercedes GLA auf dem Jürgenweg in Richtung Fillerbrunnen, als er mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit mit einem am rechten Straßenrand geparkten Ford Focus kollidierte, der dadurch auf einen dahinterstehenden Ford Transit geschoben wurde.

Während der Unfallaufnahme räumte der Unfallverursacher ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

