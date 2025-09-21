Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar für den 20./21.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, dem 19.09.2025, 20:00 Uhr, bis Samstag, dem 20.09.2025, 00:30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß vor einer Garage in der Glogauer Straße geparkter Pkw Seat mit WF-Zulassung durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Der Verursachende entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursachenden oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter der Rufnummer 05321 339-0 in Verbindung zu setzen.

Hausfriedensbruch

Am Samstagmorgen, um 01:35 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Zeugen eine männliche Person beobachtet, welche sich durch ein offenstehendes Kellerfenster Zutritt in ein Wohngebäude in der Straße "Am Müllerkamp" verschafft hat. Trotz sofortig eingeleiteter polizeilicher Maßnahmen konnte keine Person mehr im Objekt festgestellt werden. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter der Rufnummer 05321 339-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchte Einbruchdiebstähle in Kleingarten Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 18.09.2025, 14:30 Uhr, bis Samstag, den 20.09.2025, 07:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt zur Kleingartenanlage im Sülteweg, in 38685 Langelsheim. Hier wurden durch ebendiesen zwei innerhalb des Kleingartenvereins befindliche Gartenlauben aufgebrochen. Diebesgut wurde durch den Täter nicht erlangt. Spuren, welche zur Identifizierung des Täters beitragen können, wurden vor Ort gesichert und Strafanzeigen gefertigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Langelsheim unter der Rufnummer 05326 97878-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Drohne

Bislang unbekannter Täter entwendete im Tatzeitraum von Samstag, dem 20.09.2025, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr eine auf einem Motorrad abgelegte Tasche mit darin befindlicher Drohne im Wert von insgesamt 1750 Euro. Das Motorrad war zum Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Im Bergtal", in 38640 Goslar, geparkt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter der Rufnummer 05321 339-0 in Verbindung zu setzen.

Sturz eines betrunkenen Radfahrers

Am Sonntagmorgen, um 01:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Jürgenohler mit seinem Fahrrad die Immenröder Straße, aus Richtung Altstadt in Richtung Lilienthalstraße. Auf Höhe der Kurt-Schumacher-Allee stürzte er alkoholbedingt und verletzte sich durch diesen Sturz leicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte ein Atemalkoholgehalt von 2,3 Promille beim Radfahrer festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

i.A. POK Galante

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell