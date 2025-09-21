Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Brand in Bad Harzburger Mehrfamilienhaus

Goslar (ots)

Am frühen Sonnabendmorgen geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Dachgeschosswohnung in Bad Harzburg in Brand.

Gegen 00.40 Uhr wurde der Brand in der Straße Hopfengarten im Ortsteil Bündheim gemeldet. Die Feuerwehr evakuierte sämtliche Bewohner des brandbetroffenen Mehrfamilienhauses und begann mit den Löscharbeiten, die bis etwa 4 Uhr andauerten. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde ein Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung dem Klinikum Goslar zugeführt.

Neben der brandbetroffenen Wohnung sind drei weitere Wohnungen des Hauses derzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Feststellung der Brandursache eingeleitet.

