Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.09.2025

Goslar (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 241 nahe Auerhahn ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Gegen 7.15 Uhr war eine 18-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld mit ihrem Fiat 500 von Auerhahn kommend in Richtung Goslar unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Pkw am Ausgang einer Linkskurve kurz vor dem Glockenberg die Traktion, worauf sich das Fahrzeug um die eigene Achse drehte und mit einem entgegenkommenden VW Kastenwagen eines 29-jährigen Goslarers kollidierte. Die Fiat-Fahrerin sowie ihr 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Beobachtung ins Klinikum Goslar verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell