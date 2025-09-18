PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.09.2025

Goslar (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 241 nahe Auerhahn ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Gegen 7.15 Uhr war eine 18-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld mit ihrem Fiat 500 von Auerhahn kommend in Richtung Goslar unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Pkw am Ausgang einer Linkskurve kurz vor dem Glockenberg die Traktion, worauf sich das Fahrzeug um die eigene Achse drehte und mit einem entgegenkommenden VW Kastenwagen eines 29-jährigen Goslarers kollidierte. Die Fiat-Fahrerin sowie ihr 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Beobachtung ins Klinikum Goslar verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 17.09.2025

    Goslar (ots) - Ermittlungserfolg zu Graffiti-Taten in Bad Harzburg In den Abendstunden des 25.01.2025 wurden in Bad Harzburg, im Bereich der Parkgarage in der Schmiedestraße frische Graffiti-"Tags" festgestellt. In unmittelbarer Nähe traf die Polizei auf eine junge männliche Person, die offensichtlich mit den frischen Graffitis im Zusammenhang stand. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass eine weitere männliche ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 16:45

    POL-GS: Evakuierung eines Schulzentrums nach Bombendrohung

    Goslar (ots) - Durch das Schulzentrum Goldene Aue in Goslar wurde am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, aufgrund einer Bombendrohung ein Alarm ausgelöst und die Polizei verständigt. Die umgehend zusammengezogenen Polizeikräfte sperrten die Zuwegungen zu den Gebäuden der Realschule und des Christian-von-Dohm-Gymnasiums in der Bornhardtstraße ab und leiteten die Evakuierung aller im Schulzentrum aufhältigen Personen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.09.2025

    Goslar (ots) - Auf der Bundesstraße 4 kam es am Montagnachmittag in Höhe Braunlage zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr fuhr ein 82-jähriger dänischer Staatsbürger mit seinem Kia Niro von Braunlage-Mitte kommend auf die B4 in Richtung Hohegeiß auf. Hier beabsichtigte er sein Fahrzeug verbotswidrig zu wenden und kollidierte dadurch mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren