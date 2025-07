POL-UN: Schwerte - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen aus Schwerte

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (11.07.2025), 15.00 Uhr und Sonntag (13.07.2025), 15.00 Uhr durch Aufhebeln eines Erdgeschossfensters Zutritt in eine Firma eines Gebäudekomplexes am Kleiweg in Bergkamen verschafft. Dort durchwühlten sie mehrere Räume - entwendet wurde augenscheinlich nichts. Hinweise zum Einbruch in den Komplex und in die Firma bitte an die Polizei in Kamen: ...

