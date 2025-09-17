Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 17.09.2025

Goslar (ots)

Ermittlungserfolg zu Graffiti-Taten in Bad Harzburg

In den Abendstunden des 25.01.2025 wurden in Bad Harzburg, im Bereich der Parkgarage in der Schmiedestraße frische Graffiti-"Tags" festgestellt. In unmittelbarer Nähe traf die Polizei auf eine junge männliche Person, die offensichtlich mit den frischen Graffitis im Zusammenhang stand. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass eine weitere männliche Person an den Farbschmierereien beteiligt war. Noch in der Nacht wird eine freiwillige Durchsuchung des Zimmers des vor Ort angetroffenen Täters durchgeführt. Dabei können diverse Beweismittel gesichert werden. Anhand dieser neuen Beweise können dem Täterduo jetzt insgesamt 17 Sachbeschädigungen der letzten zwei Jahre im Stadtgebiet nachgewiesen werden.

Zu einem ähnlichen Erfolg gegen die örtliche Graffiti-Szene ist es am 08.02.25 durch eine aufmerksame Zeugin gekommen. Die Frau hatte beobachtet, wie eine Gruppe von drei Personen das "Tag" eines bekannten Fußballclubs an eine Bushaltestelle im Bereich des Bahnhofes gesprüht hatte. Die drei jungen Erwachsenen konnten mit entsprechenden Graffiti Utensilien im Nahbereich angetroffen werden. Im Laufe der Ermittlungen konnten weitere Graffitis mit dem entsprechenden Schriftzug in der gesamten Bad Harzburger Innenstadt festgestellt werden. Auch hier kam es zu einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Haupttäter. Es konnten weitere szenetypische Sprayer-Utensilien festgestellt werden. Beweissicher sind der Gruppe 10 Taten zuzuordnen.

Den Tätern drohen jetzt nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern auch hohe Schadensersatzansprüche der Geschädigten für die Beseitigung ihrer Schmierereien.

