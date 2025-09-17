PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 17.09.2025

Goslar (ots)

Ermittlungserfolg zu Graffiti-Taten in Bad Harzburg

In den Abendstunden des 25.01.2025 wurden in Bad Harzburg, im Bereich der Parkgarage in der Schmiedestraße frische Graffiti-"Tags" festgestellt. In unmittelbarer Nähe traf die Polizei auf eine junge männliche Person, die offensichtlich mit den frischen Graffitis im Zusammenhang stand. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass eine weitere männliche Person an den Farbschmierereien beteiligt war. Noch in der Nacht wird eine freiwillige Durchsuchung des Zimmers des vor Ort angetroffenen Täters durchgeführt. Dabei können diverse Beweismittel gesichert werden. Anhand dieser neuen Beweise können dem Täterduo jetzt insgesamt 17 Sachbeschädigungen der letzten zwei Jahre im Stadtgebiet nachgewiesen werden.

Zu einem ähnlichen Erfolg gegen die örtliche Graffiti-Szene ist es am 08.02.25 durch eine aufmerksame Zeugin gekommen. Die Frau hatte beobachtet, wie eine Gruppe von drei Personen das "Tag" eines bekannten Fußballclubs an eine Bushaltestelle im Bereich des Bahnhofes gesprüht hatte. Die drei jungen Erwachsenen konnten mit entsprechenden Graffiti Utensilien im Nahbereich angetroffen werden. Im Laufe der Ermittlungen konnten weitere Graffitis mit dem entsprechenden Schriftzug in der gesamten Bad Harzburger Innenstadt festgestellt werden. Auch hier kam es zu einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Haupttäter. Es konnten weitere szenetypische Sprayer-Utensilien festgestellt werden. Beweissicher sind der Gruppe 10 Taten zuzuordnen.

Den Tätern drohen jetzt nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern auch hohe Schadensersatzansprüche der Geschädigten für die Beseitigung ihrer Schmierereien.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 16:45

    POL-GS: Evakuierung eines Schulzentrums nach Bombendrohung

    Goslar (ots) - Durch das Schulzentrum Goldene Aue in Goslar wurde am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, aufgrund einer Bombendrohung ein Alarm ausgelöst und die Polizei verständigt. Die umgehend zusammengezogenen Polizeikräfte sperrten die Zuwegungen zu den Gebäuden der Realschule und des Christian-von-Dohm-Gymnasiums in der Bornhardtstraße ab und leiteten die Evakuierung aller im Schulzentrum aufhältigen Personen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.09.2025

    Goslar (ots) - Auf der Bundesstraße 4 kam es am Montagnachmittag in Höhe Braunlage zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr fuhr ein 82-jähriger dänischer Staatsbürger mit seinem Kia Niro von Braunlage-Mitte kommend auf die B4 in Richtung Hohegeiß auf. Hier beabsichtigte er sein Fahrzeug verbotswidrig zu wenden und kollidierte dadurch mit einem ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.09.2025

    Goslar (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Gelände des Stadtforstbetriebes Goslar zu einem Einbruch. Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in ein Gebäude auf dem Grundstück zwischen der Königsberger Straße und der Heinrich-Pieper-Straße im Stadtteil Jürgenohl ein und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren