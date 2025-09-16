PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.09.2025

Goslar (ots)

Auf der Bundesstraße 4 kam es am Montagnachmittag in Höhe Braunlage zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall.

Gegen 16 Uhr fuhr ein 82-jähriger dänischer Staatsbürger mit seinem Kia Niro von Braunlage-Mitte kommend auf die B4 in Richtung Hohegeiß auf. Hier beabsichtigte er sein Fahrzeug verbotswidrig zu wenden und kollidierte dadurch mit einem in selber Richtung fahrenden Dacia Logan eines 83-jährigen Dänen, dessen 78-jährige Beifahrerin hierbei leicht verletzt wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

+++

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Montagabend im Stadtteil Jürgenohl.

Eine 37-jährige Frau aus Goslar befuhr gegen 21.20 Uhr mit ihrem VW Polo die Bromberger Straße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache, jedoch vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, kam ihr Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst mit einem am Straßenrand parkenden Hyundai zusammen, der dadurch auf einen Ford Focus geschoben wurde. Die 37-Jährige wurde hierbei verletzt und dem Klinikum Goslar zugeführt.

An den beteiligten Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 21.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren