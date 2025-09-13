Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz - Samstag, 13.09.2025

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Angriff auf Kraftfahrzeugführer mittels Pfefferspray

Am 12.09.2025, gegen 12:30 Uhr, parkte ein 54-jähriger Fahrzeugführer seinen PKW in der Berliner Straße in Clausthal-Zellerfeld. Unmittelbar nach dem Abstellen trat eine männliche Person an das Fahrzeug heran und sprühte dem noch im Wagen sitzenden Mann unvermittelt durch das geöffnete Fenster Reizgas ins Gesicht. Anschließend versuchte der Täter erfolglos, die Fahrertür zu öffnen, und flüchtete fußläufig in Richtung Haupt- und Realschule.

Täterbeschreibung:

- männlich

- ca. 30 Jahre alt

- ca. 175-180 cm groß

- rötlicher Bart, ca. 4 cm lang

- südländischer Phänotyp

- hellbrauner Trainingsanzug mit schwarzen und weißen Streifen an den Ärmeln

Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Motorrad

Am 12.09.2025, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Goslar die B498 von Altenau in Richtung Dammhaus. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Motorrad sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Zur Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Altenau hinzugezogen.

Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit vom 11.09.2025, 20:00 Uhr, bis zum 12.09.2025, 09:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein mittels Kettenschloss an einem Regenfallrohr gesichertes E-Bike. Die Tat ereignete sich an einem Wohnhaus in der Bäckerstraße in Clausthal-Zellerfeld. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Haibike, Typ SDURO.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 95 31 - 0 zu melden.

Bergmann

- Polizeioberkommissar -

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell