Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 12.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall im Bereich der Innenstadt

Am Donnerstag, den 11.09.2025, um 20:30 Uhr kam es in der Rosenstraße auf Höhe der Hausnummer 5 zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau aus Seesen verließ mit ihrem Pkw den dortigen öffentlichen Parkplatz und fuhr, ohne abzubiegen, gerade aus gegen einen parkenden Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Die Fahrzeugführerin und ihre 7 Jahre alte Tochter, welche sich auf dem Rücksitz befand, blieben glücklicherweise unverletzt.

Da der Verdacht bestand, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, während sie das Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i. A. Seyfert, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell