PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 12.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall im Bereich der Innenstadt

Am Donnerstag, den 11.09.2025, um 20:30 Uhr kam es in der Rosenstraße auf Höhe der Hausnummer 5 zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau aus Seesen verließ mit ihrem Pkw den dortigen öffentlichen Parkplatz und fuhr, ohne abzubiegen, gerade aus gegen einen parkenden Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Die Fahrzeugführerin und ihre 7 Jahre alte Tochter, welche sich auf dem Rücksitz befand, blieben glücklicherweise unverletzt.

Da der Verdacht bestand, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, während sie das Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

   i. A. Seyfert, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 11.09.2025

    Goslar (ots) - Sachbeschädigungen an PKW In den letzten beiden Tagen sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen ein unbekannter Täter im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld jeweils eine Schraube in einen Reifen eines Pkw drehte und somit den Reifen beschädigte. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 05323/95310. Autofahrer, insbesondere ohne ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS), sollten ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.09.2025

    Goslar (ots) - Unfallverursacher flüchtet In dem Zeitraum Montagmorgen bis Dienstagmorgen, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Parkvorgang, einen ordnungsgemäß in dem Gewerbegebiet Goslar / Baßgeige, Carl-Zeiß-Straße 3, abgestellten schwarzen VW T-Cross und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren