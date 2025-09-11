Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 11.09.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigungen an PKW

In den letzten beiden Tagen sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen ein unbekannter Täter im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld jeweils eine Schraube in einen Reifen eines Pkw drehte und somit den Reifen beschädigte. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 05323/95310.

Autofahrer, insbesondere ohne ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS), sollten vor Fahrtantritt ihre Bereifung überprüfen.

Killig, PHK

