PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 13.09.2025

Goslar (ots)

Wechselseitige Körperverletzung im Innenstadtbereich

Am Samstag, den 13.09.2025, um 01:00 Uhr, kommt es in Seesen im Bereich der Poststraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einer 52-jährigen Frau und einem 30-jährigen Mann.

Hierbei werden beide leicht verletzt und die Frau wird zudem in ein Klinikum verbracht.

   i. A. Seyfert, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 12.09.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall im Bereich der Innenstadt Am Donnerstag, den 11.09.2025, um 20:30 Uhr kam es in der Rosenstraße auf Höhe der Hausnummer 5 zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau aus Seesen verließ mit ihrem Pkw den dortigen öffentlichen Parkplatz und fuhr, ohne abzubiegen, gerade aus gegen einen parkenden Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 11.09.2025

    Goslar (ots) - Sachbeschädigungen an PKW In den letzten beiden Tagen sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen ein unbekannter Täter im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld jeweils eine Schraube in einen Reifen eines Pkw drehte und somit den Reifen beschädigte. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 05323/95310. Autofahrer, insbesondere ohne ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS), sollten ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.09.2025

    Goslar (ots) - Unfallverursacher flüchtet In dem Zeitraum Montagmorgen bis Dienstagmorgen, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Parkvorgang, einen ordnungsgemäß in dem Gewerbegebiet Goslar / Baßgeige, Carl-Zeiß-Straße 3, abgestellten schwarzen VW T-Cross und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren