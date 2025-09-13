POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 13.09.2025
Goslar (ots)
Wechselseitige Körperverletzung im Innenstadtbereich
Am Samstag, den 13.09.2025, um 01:00 Uhr, kommt es in Seesen im Bereich der Poststraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einer 52-jährigen Frau und einem 30-jährigen Mann.
Hierbei werden beide leicht verletzt und die Frau wird zudem in ein Klinikum verbracht.
i. A. Seyfert, POK
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell