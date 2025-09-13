Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 13.09.2025

Goslar (ots)

Wechselseitige Körperverletzung im Innenstadtbereich

Am Samstag, den 13.09.2025, um 01:00 Uhr, kommt es in Seesen im Bereich der Poststraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einer 52-jährigen Frau und einem 30-jährigen Mann.

Hierbei werden beide leicht verletzt und die Frau wird zudem in ein Klinikum verbracht.

i. A. Seyfert, POK

