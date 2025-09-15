Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.09.2025

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Gelände des Stadtforstbetriebes Goslar zu einem Einbruch.

Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in ein Gebäude auf dem Grundstück zwischen der Königsberger Straße und der Heinrich-Pieper-Straße im Stadtteil Jürgenohl ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Der Schaden wird aktuell auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

