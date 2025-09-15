PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.09.2025

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Gelände des Stadtforstbetriebes Goslar zu einem Einbruch.

Im Tatzeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in ein Gebäude auf dem Grundstück zwischen der Königsberger Straße und der Heinrich-Pieper-Straße im Stadtteil Jürgenohl ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Der Schaden wird aktuell auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 12:00

    POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 13.09.2025

    Goslar (ots) - Wechselseitige Körperverletzung im Innenstadtbereich Am Samstag, den 13.09.2025, um 01:00 Uhr, kommt es in Seesen im Bereich der Poststraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einer 52-jährigen Frau und einem 30-jährigen Mann. Hierbei werden beide leicht verletzt und die Frau wird zudem in ein Klinikum verbracht. i. A. Seyfert, POK ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 12.09.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall im Bereich der Innenstadt Am Donnerstag, den 11.09.2025, um 20:30 Uhr kam es in der Rosenstraße auf Höhe der Hausnummer 5 zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau aus Seesen verließ mit ihrem Pkw den dortigen öffentlichen Parkplatz und fuhr, ohne abzubiegen, gerade aus gegen einen parkenden Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren