POL-GS: Evakuierung eines Schulzentrums nach Bombendrohung

Goslar (ots)

Durch das Schulzentrum Goldene Aue in Goslar wurde am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, aufgrund einer Bombendrohung ein Alarm ausgelöst und die Polizei verständigt.

Die umgehend zusammengezogenen Polizeikräfte sperrten die Zuwegungen zu den Gebäuden der Realschule und des Christian-von-Dohm-Gymnasiums in der Bornhardtstraße ab und leiteten die Evakuierung aller im Schulzentrum aufhältigen Personen ein. Diese wurden an der Sammelstelle in der Bornhardtstraße durch den Rettungsdienst betreut und konnten dort von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

Anschließend wurden die Gebäude mit Unterstützung zweier Sprengstoffspürhunde sowie Einsatzkräften benachbarter Polizeiinspektionen durchsucht. Ein Sprengsatz oder andere gefährliche Gegenstände wurden nicht gefunden, so dass nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen das Schulzentrum um 16.15 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Die Polizei Goslar hat ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet und führt Ermittlungen zur Identifizierung des Verursachers.

