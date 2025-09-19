Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 19.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind

Am Donnerstag, 18.09.2025, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Ilsenburger Straße in Höhe der Bushaltestelle Sonnenweg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 13-jähriges Kind beabsichtigte, hinter einem haltenden Linienbus die Fahrbahn der Ilsenburger Straße zu überqueren. Hierbei übersah diese den in Richtung Eckertal fahrenden Pkw einer 46-jährigen Frau aus dem Landkreis Harz. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch es zur Kollision zwischen Fußgängerin und Pkw kam. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und nach der Versorgung durch Ersthelfer und den Rettungsdienst einer Klinik zugeführt.

Am beteiligten Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

i.A. Steinhäuser, POK

