Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Waffengesetzverstöße festgestellt

Kehl/Altenheim (ots)

Am Freitagabend (18.07.) wurde an der Tram D Haltetselle ein 43-jähriger französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei kontrolliert, der gleich mehrere verbotene Gegenstände, darunter ein Nunchaku, ein Butterfly-Messer und zwei Wurfsterne in seiner Umhängetasche mit sich führte. Am Grenzübergang in Altenheim wurde am Samstag ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger kontrolliert, in dessen Fahrertür die Beamten ein Elektroimpulsgerät, welches als Taschenlampe getarnt war, fanden.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und beide Männer müssen nun mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

