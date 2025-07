BPOLI-OG: Festnahme in Kehl - Haft abgewendet

Kehl (ots) - Am 19.07. wurde ein 38-jähriger französischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Der 38-Jährige wurde mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Ein Familienangehöriger beglich die geforderte Geldstrafe, sodass der Mann einer 40-tägigen Haftstrafe entging. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch ...

