Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ohne Papiere dafür mit CO2 Revolver unterwegs

Kehl (ots)

Am Samstagabend (19.07.) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen ein Fahrzeug an der Europabrücke in Kehl. Der marokkanische Staatsangehörige, der das Fahrzeug führte, konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde unter dem Fahrersitz ein CO2 Revolver mit 3 Stahlkugeln in der Trommel festgestellt. Der Revolver wurde sichergestellt. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Anschluss an die Polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

