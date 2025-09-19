PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.09.2025

Goslar (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich im Stadtgebiet von Goslar ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Gegen 7.40 Uhr ging ein 13-jähriges Mädchen aus Goslar auf dem Fußweg der Hildesheimer Straße und trat aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe der Bahnunterführung unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier wurde die Schülerin von dem Opel Corsa einer 66-jährigen Goslarerin erfasst und dadurch schwer verletzt.

Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort, wurde die 13-Jährige dem Klinikum Goslar zugeführt. Die Hildesheimer Straße musste während der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 19.09.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind Am Donnerstag, 18.09.2025, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Ilsenburger Straße in Höhe der Bushaltestelle Sonnenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriges Kind beabsichtigte, hinter einem haltenden Linienbus die Fahrbahn der Ilsenburger Straße zu überqueren. Hierbei übersah diese den in Richtung ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.09.2025

    Goslar (ots) - Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 241 nahe Auerhahn ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Gegen 7.15 Uhr war eine 18-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld mit ihrem Fiat 500 von Auerhahn kommend in Richtung Goslar unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor der Pkw am Ausgang einer ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 17.09.2025

    Goslar (ots) - Ermittlungserfolg zu Graffiti-Taten in Bad Harzburg In den Abendstunden des 25.01.2025 wurden in Bad Harzburg, im Bereich der Parkgarage in der Schmiedestraße frische Graffiti-"Tags" festgestellt. In unmittelbarer Nähe traf die Polizei auf eine junge männliche Person, die offensichtlich mit den frischen Graffitis im Zusammenhang stand. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass eine weitere männliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren