Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.09.2025

Goslar (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich im Stadtgebiet von Goslar ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Gegen 7.40 Uhr ging ein 13-jähriges Mädchen aus Goslar auf dem Fußweg der Hildesheimer Straße und trat aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe der Bahnunterführung unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier wurde die Schülerin von dem Opel Corsa einer 66-jährigen Goslarerin erfasst und dadurch schwer verletzt.

Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort, wurde die 13-Jährige dem Klinikum Goslar zugeführt. Die Hildesheimer Straße musste während der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

