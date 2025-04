Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0241 --Unbekannter verteilt Brötchen mit Glasscherben - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Gustav-Deetjen-Allee Zeit: 05.04.2025, 16 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es in Schwachhausen zu einem Vorfall, bei dem ein 52-jähriger Mann von einem Unbekannten ein Brötchen bekam, das mit Glasscherben versehen war. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 52 Jahre alte Mann befand sich am Samstag gegen 16 Uhr in einem Park in der Gustav-Deetjen-Allee, als ein Unbekannter an ihn herantrat und ihm ein Brötchen übergab. Wenig später aß er das Brötchen, dabei verspürte der 52-Jährige ein stechendes Gefühl im Rachenraum. Als er in seinen Mund fasste, entdeckte er eine Glasscherbe, die sich in dem Brötchen befand. Daraufhin begab sich der 52-Jährige eigenständig in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt und stationär aufgenommen wurde. Glücklicherweise konnte er das Krankenhaus am Montag wieder verlassen.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 60 und 65 Jahre alt sein. Er hatte längere, graue Haare und einen längeren, grauen Vollbart. Zudem trug er eine Einkaufstasche mit der Aufschrift "Kaufland" mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell