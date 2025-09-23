PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.09.2025

Goslar (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 6 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 11.45 Uhr befuhr eine 69-jährige Liebenburgerin mit ihrem VW Tiguan die Bundesstraße 6 in Richtung Salzgitter und setzte kurz vor Kunigunde zum Überholen des BMW eines 83-jährigen Mannes aus Salzgitter an. Aufgrund des Gegenverkehrs scherte sie unvermittelt wieder nach rechts ein und touchierte dabei den BMW seitlich, so dass dieser nach rechts ausweichen musste. Beide Fahrzeuge kamen anschließend am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Die Fahrerin des VW und der Fahrer des BMW sowie dessen 82-jährige Beifahrerin wurden zur medizinischen Beobachtung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

