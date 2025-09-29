Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit Schoppenglas auf Kontrahenten eingeschlagen

Edenkoben (ots)

Ein 34 Jahre alter Weinfestbesucher wurde am frühen Sonntagmorgen (28.09.2025, 00.50 Uhr) auf einer Grünfläche am Ludwigsplatz mit einem Schoppenglas am Kopf verletzt, als er seine Notdurft verrichtete. Mit einer Platzwunde am Hinterkopf wurde er in einem Krankenhaus eingeliefert. Anhand einer Personenbeschreibung konnte sein Kontrahent ausfindig gemacht werden. Scheinbar gab es zwischen den alkoholisierten Beteiligten im Vorfeld gegenseitige Beleidigungen, die dann in eine gefährliche Körperverletzung ausarteten. Dazu bedarf es weiteren Ermittlungen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die dazu Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet haben. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 melden. In der Gesamtbilanz verlief das Weinfest aus Sicht der Polizei neben Ruhestörungen und wenige hilfsbedürftigen alkoholisierten Personen eher ruhig.

