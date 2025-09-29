PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholisiert Auto geschrammt und weitergefahren

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

In der Klosterstraße schrammte gestern Mittag (28.09.2025, 13.45 Uhr) ein 60 Jahre alter Autofahrer ein anhaltendes Fahrzeug. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er zunächst weiter und konnte durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer angehalten werden. Der Grund war bei der Unfallaufnahme schnell ersichtlich. Er hatte 2,53 Promille Alkohol intus, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 09:53

    POL-PDLD: Landau/B10 - Nachtfahrverbot kontrolliert

    Landau/B10 (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29.09.2025) wurde gegen 02:15 Uhr ein LKW mit ausländischer Zulassung auf der B10 von Pirmasens kommend in Höhe Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bezüglich des dort bestehenden Nachtfahrverbotes zwischen 22 und 6 Uhr für LKW ab 7,5 Tonnen konnte der 46-jährige LKW-Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorzeigen. Auch der Be- oder Entladeort lag nicht in ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:52

    POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr - 2,65 Promille

    Landau (ots) - Am 28.09.2025 wurde gegen 16:30 Uhr der Polizei Landau durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer eine PKW-Fahrerin mit einer äußerst unsicheren Fahrweise gemeldet. Auch soll sie zwei rote Ampeln überfahren haben. Die 58-Jährige konnte in der Neustadter Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise dürfte sich mit ihrer Alkoholisierung begründen lassen. Ein ...

    mehr
