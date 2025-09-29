Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholisiert Auto geschrammt und weitergefahren

Edenkoben (ots)

In der Klosterstraße schrammte gestern Mittag (28.09.2025, 13.45 Uhr) ein 60 Jahre alter Autofahrer ein anhaltendes Fahrzeug. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er zunächst weiter und konnte durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer angehalten werden. Der Grund war bei der Unfallaufnahme schnell ersichtlich. Er hatte 2,53 Promille Alkohol intus, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

