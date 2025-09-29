PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/B10 - Nachtfahrverbot kontrolliert

Landau/B10 (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29.09.2025) wurde gegen 02:15 Uhr ein LKW mit ausländischer Zulassung auf der B10 von Pirmasens kommend in Höhe Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bezüglich des dort bestehenden Nachtfahrverbotes zwischen 22 und 6 Uhr für LKW ab 7,5 Tonnen konnte der 46-jährige LKW-Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorzeigen. Auch der Be- oder Entladeort lag nicht in dem durch das Nachtfahrverbot geschützten Bereich, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro erhoben. Diese hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

