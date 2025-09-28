POL-PDLD: Vermisstenfahndung nach zwei Kindern, Einsatz des Polizeihubschraubers
Silz/Klingenmünster (ots)
Am Abend kam es ab 18:40 Uhr im Rahmen einer Vermisstensuche im Bereich Silz/Kingenmünster zu einem größeren Polizeieinsatz. Es waren mehrere Streifen aus der Polizeidirektion Landau, die Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Schlussendlich konnte der Einsatz um ca. 21:30 Uhr beendet werden. Das vermisste zehnjährige Mädchen und der zwölfjährige Junge sind von sich aus wohlbehalten zurückgekehrt.
