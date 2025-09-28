PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Vermisstenfahndung nach zwei Kindern, Einsatz des Polizeihubschraubers

Silz/Klingenmünster (ots)

Am Abend kam es ab 18:40 Uhr im Rahmen einer Vermisstensuche im Bereich Silz/Kingenmünster zu einem größeren Polizeieinsatz. Es waren mehrere Streifen aus der Polizeidirektion Landau, die Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Schlussendlich konnte der Einsatz um ca. 21:30 Uhr beendet werden. Das vermisste zehnjährige Mädchen und der zwölfjährige Junge sind von sich aus wohlbehalten zurückgekehrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Brödel
Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

