PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht auf der B 9, Höhe Limburgerhof 67117 Limburgerhof, B 9, Höhe Limburgerhof, Fahrtrichtung Speyer Freitag, 26.09.2025, 14:55 Uhr

Germersheim (ots)

Zusammenstoß zwischen 2 Transportern beim Rechtsüberholen.

Zwei Transportfahrer befuhren am Freitag, gegen 14:55 Uhr beide hintereinander die B9, Höhe Limburgerhof in Fahrtrichtung Speyer auf der linken Fahrspur. Da es dem französischen Transporterfahrer nicht schnell genug gegangen sein soll, soll er laut Aussage des anderen Beteiligten rechts überholt und anschließend wegen eines rechts fahrenden Lkw's versucht haben wieder auf die linke Fahrspur einzuscheren. Hierbei sei es zur Berührung beider Transporter gekommen sein. Der französiche Transporterfahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort! Erst bei Germersheim konnten die beiden Beteiligten einer Verkehrsunfallaufnahme zugeführt werden. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizeiinspektion Germersheim unter Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de, nach Zeugen des Vorfalls auf der B9 bei Limburgerhof.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Markus Weber, Polizeihauptkommissar

Telefon: 07274-9581610
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 09:48

    POL-PDLD: Essingen - Brand einer Garage

    Essingen (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 19:00 Uhr in der Luitpoldstraße in Essingen zu einem Brand einer Garage. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die genaue Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 06:47

    POL-PDLD: Verlorene Couch löst Polizeieinsatz aus

    B9 bei Jockgrim (ots) - Am Samstagmittag (27.09.25), kurz nach 12 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Polizeiinspektion in Wörth. Der Grund hierfür konnte schnell ausfindig gemacht werden. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer transportierte auf seinem Anhänger ein großes Paket mitsamt neuem Sofa, welches er jedoch aufgrund nicht ordnungsgemäßer Sicherung auf der B9 in Höhe Jockgrim verlor. Das Paket konnte schließlich ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 06:42

    POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Feuer

    Jockgrim (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei Wörth zu einem Brand auf dem Schulhof der Grundschule in Jockgrim gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter auf dem Gelände befindliches Baumaterial anzündeten, wodurch an diesem ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Eine Gefahr für umliegende Gebäude, insbesondere das Schulgebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren