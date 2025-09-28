Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht auf der B 9, Höhe Limburgerhof 67117 Limburgerhof, B 9, Höhe Limburgerhof, Fahrtrichtung Speyer Freitag, 26.09.2025, 14:55 Uhr

Germersheim (ots)

Zusammenstoß zwischen 2 Transportern beim Rechtsüberholen.

Zwei Transportfahrer befuhren am Freitag, gegen 14:55 Uhr beide hintereinander die B9, Höhe Limburgerhof in Fahrtrichtung Speyer auf der linken Fahrspur. Da es dem französischen Transporterfahrer nicht schnell genug gegangen sein soll, soll er laut Aussage des anderen Beteiligten rechts überholt und anschließend wegen eines rechts fahrenden Lkw's versucht haben wieder auf die linke Fahrspur einzuscheren. Hierbei sei es zur Berührung beider Transporter gekommen sein. Der französiche Transporterfahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort! Erst bei Germersheim konnten die beiden Beteiligten einer Verkehrsunfallaufnahme zugeführt werden. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizeiinspektion Germersheim unter Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de, nach Zeugen des Vorfalls auf der B9 bei Limburgerhof.

