POL-K: 241119-1-K Raubüberfall mit Waffen - Haftbefehl vollstreckt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 12. September

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5863376

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Zusammenhang mit Ermittlungen nach zwei Raubüberfällen im August und September haben Zivilfahnder der Polizei Köln am frühen Dienstagmorgen (19. November) den Haftbefehl gegen einen dritten mutmaßlichen Tatbeteiligten vollstreckt und seine Wohnung im Stadtteil Höhenberg mit richterlichem Beschluss durchsucht.

Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, am 2. September mit drei weiteren Männern einen 28-Jährigen auf der Kalk-Mülheimer-Straße abgepasst, in eine Wohnung gebracht und ihn dort mit Waffen bedroht zu haben. Anschließend sollen er und zwei seiner bereits am 12. September festgenommenen mutmaßlichen Mittäter aus dem Auto des 28-Jährigen mehrere 10.000 Euro entwendet haben. Der jetzt Festgenommene ist auch dringend verdächtig, an einem gleichgelagerten Raub am 7. August in Chorweiler beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen zu dem vierten Tatbeteiligten dauern noch an. (bg/de)

