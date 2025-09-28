PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verlorene Couch löst Polizeieinsatz aus

B9 bei Jockgrim (ots)

Am Samstagmittag (27.09.25), kurz nach 12 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Polizeiinspektion in Wörth. Der Grund hierfür konnte schnell ausfindig gemacht werden. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer transportierte auf seinem Anhänger ein großes Paket mitsamt neuem Sofa, welches er jedoch aufgrund nicht ordnungsgemäßer Sicherung auf der B9 in Höhe Jockgrim verlor. Das Paket konnte schließlich zusammen mit den Polizeibeamten wieder aufgeladen und dieses Mal richtig gesichert werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Ladungsverstoßes eingeleitet. Zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Wolff, L.

Telefon: 07271-92210
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

