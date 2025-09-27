PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach an der Queich - Einbruch in Bäckerei

Offenbach an der Queich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale in der Luitpoldstraße in Herxheim bei Landau ein. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich wohl über die Haupteingangstür Zugang und entwendeten die Trinkgeldkasse.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Täter bzw. Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 11:05

    POL-PDLD: Landau - Schlägerei zwischen Busfahrer und Fahrgast

    Landau (ots) - Ein leicht verletzter Busfahrer ist das Resultat einer körperlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof in Landau. Am Freitagnachmittag wollte ein 36-jähriger Mann gegen 15:00 Uhr am Busbahnhof in Landau in einen Bus einsteigen. Da der 36-jährige jedoch zu aggressiv war, wurde ihm die Mitfahrt verwehrt. Hiernach beleidigte der 36-jährige den Busfahrer und ging zu einem anderen Bus. Auch bei diesem wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren