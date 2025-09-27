PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Totalschaden 76835 Gleisweiler, Hainbachtal 23 26.09.2025, 14:25 Uhr

Edenkoben (ots)

Am Freitagmittag kam es in Gleisweiler zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden.

Eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus Gleisweiler befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße "Hainbachtal" in Gleisweiler. Im Kreuzungsbereich zur Kronstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 34-jährigen Fahrzeugführerin aus Annweiler und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrerinnen blieben durch den Unfall zum Glück unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden jedoch derart beschädigt, dass sie in der Folge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei einem der beiden Fahrzeuge handelt es sich mutmaßlich sogar um wirtschaftlichen Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Klinker, Stefan

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 19:41

    POL-PDLD: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Frankweiler (ots) - Am Freitag, den 26.09.2025 kam es zwischen 12:00 und 13:30 Uhr zu einer Unfallflucht in der Weinstraße in Frankweiler. Ein Pkw parkte am Fahrbahnrand in einer Parkbucht vor einem Weingut. Der flüchtige Unfallverursacher touchierte den geparkten Pkw beim Vorbeifahren. An dem Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren