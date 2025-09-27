Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl in Kita 67483 Edesheim, In den Hinterwiesen 2 25.09.2025 -> 26.09.2025

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Kindertagesstätte in Edesheim.

Durch einen Mitarbeiter der Kindertagesstätte wurde der Einbruch am Samstagmorgen festgestellt und gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Täter durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich, welches er zuvor einschlug, in das Gebäude. Dort entwendete er unter anderem mehrere Elektrogeräte. Ein konkreter Verdacht gegen eine bestimmte Person besteht derzeit noch nicht. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell