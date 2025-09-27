PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl in Kita 67483 Edesheim, In den Hinterwiesen 2 25.09.2025 -> 26.09.2025

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Kindertagesstätte in Edesheim.

Durch einen Mitarbeiter der Kindertagesstätte wurde der Einbruch am Samstagmorgen festgestellt und gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Täter durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich, welches er zuvor einschlug, in das Gebäude. Dort entwendete er unter anderem mehrere Elektrogeräte. Ein konkreter Verdacht gegen eine bestimmte Person besteht derzeit noch nicht. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Klinker, Stefan

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 19:41

    POL-PDLD: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Frankweiler (ots) - Am Freitag, den 26.09.2025 kam es zwischen 12:00 und 13:30 Uhr zu einer Unfallflucht in der Weinstraße in Frankweiler. Ein Pkw parkte am Fahrbahnrand in einer Parkbucht vor einem Weingut. Der flüchtige Unfallverursacher touchierte den geparkten Pkw beim Vorbeifahren. An dem Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 14:30

    POL-PDLD: Polizeilicher Einsatz

    Lustadt (ots) - Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde unter Hinzuziehung von Spezialkräften der rheinlandpfälzischen Polizei ein Anwesen in Lustadt durchsucht. Die polizeilichen Maßnahmen waren öffentlichkeitswirksam. Für die Bevölkerung Lustadts bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund laufender Ermittlungen zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren