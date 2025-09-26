Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Frankweiler (ots)

Am Freitag, den 26.09.2025 kam es zwischen 12:00 und 13:30 Uhr zu einer Unfallflucht in der Weinstraße in Frankweiler. Ein Pkw parkte am Fahrbahnrand in einer Parkbucht vor einem Weingut. Der flüchtige Unfallverursacher touchierte den geparkten Pkw beim Vorbeifahren. An dem Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Transporter handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau (Tel.: 06341 287-0 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de) entgegen.

