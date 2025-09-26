Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Am 25.09.2025 Uhr wurde gegen 11:10 Uhr durch eine Streife der Polizei Landau in der Martin-Luther-Straße ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Bei dem 42-jährigen Fahrer ergaben sich Anzeichen, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC und Opiate. Der 42-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

