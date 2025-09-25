Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drei E-Scooter gestohlen

Germersheim (ots)

Am Mittwoch, den 24.09.2025, zwischen 07:00 und 12:30 Uhr, wurden im Bereich der Bahnhaltestelle Germersheim Mitte drei E-Scooter durch unbekannte Personen entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch: 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell