POL-PDLD: Drei E-Scooter gestohlen
Germersheim (ots)
Am Mittwoch, den 24.09.2025, zwischen 07:00 und 12:30 Uhr, wurden im Bereich der Bahnhaltestelle Germersheim Mitte drei E-Scooter durch unbekannte Personen entwendet.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch: 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.
