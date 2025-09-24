PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Falsche Polizeibeamte

Edenkoben (ots)

Gleich viermal riefen gestern (23.09.2025) zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr Unbekannte bei älteren Personen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Mit dieser Betrugsmasche versuchten die Ganoven, an ihr Geld zu gelangen. Die Angerufenen reagierten richtig. Sie beendeten umgehend das Telefonat und erstatteten Strafanzeige bei der Polizei. Die Polizei appelliert: Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

