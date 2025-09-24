POL-PDLD: Landau - Beim Abbiegen mit Leichtkraftrad kollidiert
Landau (ots)
Am 24.09.2025 befuhr gegen 22:05 Uhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin die Cornichonstraße in Landau. Sie wollte nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Hierbei schätzte sie den Abstand zu einem entgegenkommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer falsch ein und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war allerdings nicht erforderlich. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 750 Euro. Die 19-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.
