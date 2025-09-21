Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mir einer leichtverletzten Person

Schwelm (ots)

Am 20.09.2025, um 15:35 Uhr, kam es auf der Hattinger Straße in Schwelm zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Eine 82-jährige Ennepetalerin musste mit ihrem Pkw Dacia verkehrsbedingt auf Höhe der dortigen Tankstelle abbremsen. Ein hinter ihr in gleicher Richtung fahrender 57-jähriger Wuppertaler konnte mit seinem Krad Honda nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei stieß er gegen das Heck des Pkw und stürzte mit dem Krad auf die Fahrbahn. Der Kradfahrer wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme nicht gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell