Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Unfall unter Alkohol- Test ergibt über 0,6 Promille

Herdecke (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte eine 57-jährige Herdeckerin am 18.09.2025, gegen 16:00 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Straße Am Berge. Die Herdeckerin war mit ihrem PKW der Marke VW auf der Straße Am Berge in Fahrtrichtung Herdecke Westende unterwegs. Während der Fahrt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte PKW der Marke BMW. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 57-jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stehen könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Das Gerät zeigte einen Wert von über 0,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. An den Pkw entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Wert. Die Herdeckerin blieb unverletzt.

