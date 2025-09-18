Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin- 16-jährige wird schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Schwer verletzt wurde eine 16-jährige Wuppertalerin bei einem Verkehrsunfall am 17.9.2025 gegen 19:15 Uhr auf der Haßlinghauser Straße. Ein 21-jähriger aus Herdecke war mit seinem PKW der Marke VW auf der Haßlinghauser Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg-Innenstadt unterwegs, als die 16-jährige zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Der 21-jährige bremste sofort stark ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Nach ersten Erkenntnissen war die Wuppertalerin unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und hatte nicht auf den fließenden Verkehr geachtet.

Sie kam schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

